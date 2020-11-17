Соединенные Штаты потратят на строительство школ и больниц за рубежом $27 млн

США заложили около $27 млн на программу «Американские школы и больницы за рубежом» (ASHA). Эта программа имеет несколько целей, среди которых — демонстрация щедрости американского народа.

Как пишет RT, этой программой Вашингтон добивается расположения граждан других стран и формирует у них положительный образ Соединенных Штатов. Это должно помочь в «продвижении национальных интересов и укреплении национальной безопасности».

Программа предполагает не только строительство и оснащение школ и больниц в других странах. Также она нацелена на финансирование партнерских отношений между организациями, созданными или спонсируемыми гражданами США и иностранными институтами гражданского общества.

Фото: flickr.com/Adam Jones

Как отмечается в описании гранта, на глобальную инициативу может быть выделено до $27 млн.

«Из этой суммы не менее 30% <...> будет выделено заявителям, чья деятельность главным образом ориентирована на Ближний Восток», — говорится в документе.

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