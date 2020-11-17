Эксперты выявили кампанию по дезинформации о конфликте в Карабахе

С начала последнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе в армяноязычном сегменте интернета зафиксировали всплеск активности фейковых аккаунтов, с которых распространялась дезинформация. Об этом в интервью RT рассказал руководитель проекта по мониторингу, анализу и обработке информации в интернете DataLocator Эдгар Григорян.

По его словам, с сентября и до 9 ноября в общей сложности было выявлено 6 498 фейковых аккаунтов, многие из которых были созданы еще до обострения конфликта. Страницы велись из Азербайджана (31%), Турции (21%) и Великобритании (19%).

«С первого дня внедрялась идея, что Армении не нужна Россия. Что армянская армия сильна сама по себе, что нужно отказываться от помощи России, что Россия — оккупант. Основная цель была представить Россию в виде некоего тирана. Все это поддерживалось фейковой информацией, что армянская армия везде побеждает, что Азербайджан практически разгромлен. То есть полная дезинформация», — рассказал Григорян о содержании сообщений.

Ранее сообщалось, что США и Франция ожидают прояснения роли Турции в Карабахском конфликте.