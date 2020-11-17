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В Казани суд назначил штраф директору Республиканской ДЮСШ по конному спорту

21:57, 17.11.2020
В Казани суд назначил штраф директору Республиканской ДЮСШ по конному спорту
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани завершилось уголовное дело в отношении директора Республиканской ДЮСШ по конному спорту Айгуль Насыбуллиной, которой вменяли мошенничество. Советский райсуд прекратил производство по делу.

Обвиняемой пришлось только заплатить судебный штраф, следует из материалов суда.

Фото: yandex.ru

Напомним, Следком заинтересовался делом о «списанном» пони. Следователи считали, что руководство конноспортивной школы продало животное за 10 тысяч рублей, а в документах указало, что оно умерло.

Общество Татарстан
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