В Казани суд назначил штраф директору Республиканской ДЮСШ по конному спорту

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани завершилось уголовное дело в отношении директора Республиканской ДЮСШ по конному спорту Айгуль Насыбуллиной, которой вменяли мошенничество. Советский райсуд прекратил производство по делу.

Обвиняемой пришлось только заплатить судебный штраф, следует из материалов суда.

Фото: yandex.ru

Напомним, Следком заинтересовался делом о «списанном» пони. Следователи считали, что руководство конноспортивной школы продало животное за 10 тысяч рублей, а в документах указало, что оно умерло.