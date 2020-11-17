В Казани суд назначил штраф директору Республиканской ДЮСШ по конному спорту
В Казани завершилось уголовное дело в отношении директора Республиканской ДЮСШ по конному спорту Айгуль Насыбуллиной, которой вменяли мошенничество. Советский райсуд прекратил производство по делу.
Обвиняемой пришлось только заплатить судебный штраф, следует из материалов суда.
Напомним, Следком заинтересовался делом о «списанном» пони. Следователи считали, что руководство конноспортивной школы продало животное за 10 тысяч рублей, а в документах указало, что оно умерло.Общество Татарстан
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