В Татарстане фермеры отсудили у предпринимателя долг в 100 тысяч рублей — видео

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Тетюшский райсуд обязал местного скупщика молока выплатить долги фермерам. Он задолжал деревенским жителям около 100 тысяч рублей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

У обратившихся в суд не было никаких документов, поэтому фермеры могли совсем ничего не добиться. Им повезло, предприниматель сам признал долг и пообещал погасить его в ближайшие месяцы.

При этом мужчина подчеркнул, фермеры сдавали ему молоко, которое не дотягивало по жирности до требований молокозавода.