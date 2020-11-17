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В Татарстане фермеры отсудили у предпринимателя долг в 100 тысяч рублей — видео

20:28, 17.11.2020
В Татарстане фермеры отсудили у предпринимателя долг в 100 тысяч рублей — видео
Фото: скришот

Тетюшский райсуд обязал местного скупщика молока выплатить долги фермерам. Он задолжал деревенским жителям около 100 тысяч рублей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

У обратившихся в суд не было никаких документов, поэтому фермеры могли совсем ничего не добиться. Им повезло, предприниматель сам признал долг и пообещал погасить его в ближайшие месяцы.

При этом мужчина подчеркнул, фермеры сдавали ему молоко, которое не дотягивало по жирности до требований молокозавода.

ПромышленностьАгропромБизнес Татарстан
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