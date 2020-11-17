Этап Гран-при по фигурному катанию в Москве пройдет со зрителями

Московский этап мирового Гран-при по фигурному катанию пройдет со зрителями. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

«В этом сезоне нам пришлось принимать неординарные решения для сохранения календаря, мы вынуждены сейчас согласовывать с ISU в том числе состав участников и судейской бригады. Но главное, мы очень рады, что московский этап будет проходить при зрителях, конечно, с учетом всех ограничений. Спортсмены будут жить в определенном месте, пользоваться отдельными лифтами, чтобы попадать сразу в «чистую зону», — сообщил Горшков.

Александр Горшков. Фото: fsrussia.ru

Этап Гран-при в Москве пройдет на столичной арене «Мегаспорт» с 20 по 22 ноября.

Ранее стало известно, что московский этап пропустит чемпионка мира Евгения Медведева. До этого фигуристка снялась с Кубка России в Сызрани и Казани из-за травмы спины.

