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В казанском зоопарке бегемотиху выпустили в реконструированный вольер

15:14, 17.11.2020 1
В казанском зоопарке бегемотиху выпустили в реконструированный вольер
Фото: realnoevremya.ru

В Казанском зоопарке бегемотиху Захарию наконец выпустили в ее бассейн. Об этом рассказали в пресс-службе зооботсада.

Два месяца бегемотиха жила в вольере для носорогов в связи с реконструкцией водоподготовки в бассейне. После окончания работ Захария вернулась на свое законное место.

«Оказавшись в родном бассейне, она проявила свое удовольствие широкой улыбкой. Теперь ее можно увидеть счастливой, плавающей и ныряющей в бассейне», — рассказали в пресс-службе зооботсада.

Ранее в казанском зоопарке попросили посетителей не кормить животных.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:26
    Нельзя же сразу по человечески спроектировать и построить, нужно животных мучить постоянными переделками, достали.
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