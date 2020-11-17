В казанском зоопарке бегемотиху выпустили в реконструированный вольер

В Казанском зоопарке бегемотиху Захарию наконец выпустили в ее бассейн. Об этом рассказали в пресс-службе зооботсада.

Два месяца бегемотиха жила в вольере для носорогов в связи с реконструкцией водоподготовки в бассейне. После окончания работ Захария вернулась на свое законное место.

«Оказавшись в родном бассейне, она проявила свое удовольствие широкой улыбкой. Теперь ее можно увидеть счастливой, плавающей и ныряющей в бассейне», — рассказали в пресс-службе зооботсада.

Ранее в казанском зоопарке попросили посетителей не кормить животных.

