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В казанском зоопарке попросили посетителей не кормить животных

13:43, 12.10.2020
В казанском зоопарке попросили посетителей не кормить животных
Фото: realnoevremya.ru

Администрация казанского зооботанического сада «Река Замбези» обратилась к посетителям зоопарка с просьбой не кормить животных и птиц.

Их рацион разработан с учетом их индивидуальных особенностей, и их желудок не приспособлен к переработке иной пищи. Поэтому переедание может привести к заболеваниям или даже смерти.

realnoevremya.ru

«Посещаемость новой территории в среднем около 2 000 человек в день, если каждый даст животным (а тем более птицам) по 1 кусочку хлеба или пирожка, что станет с питомцами?!» — говорится в сообщении в аккаунте зоопарка в Instagram.

В конце августа работники зоопарка объясняли, почему они не могут принять домашних животных.

Общество Татарстан
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