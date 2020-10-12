В казанском зоопарке попросили посетителей не кормить животных

Администрация казанского зооботанического сада «Река Замбези» обратилась к посетителям зоопарка с просьбой не кормить животных и птиц.

Их рацион разработан с учетом их индивидуальных особенностей, и их желудок не приспособлен к переработке иной пищи. Поэтому переедание может привести к заболеваниям или даже смерти.

realnoevremya.ru

«Посещаемость новой территории в среднем около 2 000 человек в день, если каждый даст животным (а тем более птицам) по 1 кусочку хлеба или пирожка, что станет с питомцами?!» — говорится в сообщении в аккаунте зоопарка в Instagram.

В конце августа работники зоопарка объясняли, почему они не могут принять домашних животных.