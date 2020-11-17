Талия Минуллина о промпарках: «Кто сказал, что их должно быть 100?»

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Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина усомнилась, нужны ли Татарстану 100 промышленных парков.

«Татарстан — единственный регион России, на минуточку, в котором есть семь федеральных зон — это две особые экономические зоны и пять территорий опережающего развития и 100 промышленных парков — сто! Вообще больше нигде такого в нашей стране нет. Во-первых, почему их 100? Кто сказал, что их должно быть 100? Потому что 100-летие ТАССР? Но это же не экономическое обоснование, что их должно быть 100. Почему их 100 — никто на этот вопрос в республике ответить никак не может. И это очень плохо. Потому что мы сами не понимаем, что мы делаем», — поделилась Минуллина своими мыслями на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Она отметила, что рабочая группа АИР проинспектировала ряд промплощадок и среди них оказались такие, в которых нет ни одного резидента. При этом 90% инвесторов, которым показывают пропарки для возможного размещения их бизнеса, выбирают ОЭЗ или ТОСЭРы, не только из-за возможности получения федеральных льгот, но и потому, что там созданы комфортные условия для работы.

Талия Минуллина также честно призналась, что два куратора этого направления — Министерство экономики РТ и АИР — не всегда друг друга понимают. «Планов по инвестиционному развитию промпарков в республике нет, как выстраивать экономические связи — непонятно, а резидентов туда сажать надо, и отвечает за это агентство, которое я возглавляю», — отметила она.