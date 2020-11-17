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В Татарстане девять классов ушли на карантин

12:46, 17.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане девять классов ушли на карантин
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане сейчас на карантине находятся девять классов в пяти школах республики в связи с заболеваниями гриппом и ОРВИ.

Так, в Казани закрыты четыре класса в трех школах города, еще четыре класса на карантине в школе Менделеевского района, один — в школе Нижнекамского района.

Фото: realnoevremya.ru

Минобрнауки Татарстана совместно с Роспотребнадзором ежедневно мониторят ситуацию и отслеживает, какое число детей и классов уходит на дистанционное обучение в связи с простудными заболеваниями, сообщает пресс-служба ведомства.

На прошлой неделе заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщала, что с начала учебного года с симптомами респираторного заболевания в школу не пустили 7 179 детей.

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