В Татарстане девять классов ушли на карантин

В Татарстане сейчас на карантине находятся девять классов в пяти школах республики в связи с заболеваниями гриппом и ОРВИ.

Так, в Казани закрыты четыре класса в трех школах города, еще четыре класса на карантине в школе Менделеевского района, один — в школе Нижнекамского района.

Фото: realnoevremya.ru

Минобрнауки Татарстана совместно с Роспотребнадзором ежедневно мониторят ситуацию и отслеживает, какое число детей и классов уходит на дистанционное обучение в связи с простудными заболеваниями, сообщает пресс-служба ведомства.



На прошлой неделе заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщала, что с начала учебного года с симптомами респираторного заболевания в школу не пустили 7 179 детей.

