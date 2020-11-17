«Ак Барс» вышел на третье место Индекса силы команд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила Индекс силы команд по итогам десятой игровой недели регулярного чемпионата.

Лидером рейтинга на этот раз стал челябинский «Трактор», поднявшийся на три позиции вверх. На прошедшей неделе команда Анвара Гатиятуллина одержала три победы и продлила свою победную серию до четырех матчей.

Вторым в рейтинге идет московский ЦСКА, а тройку замкнул «Ак Барс». Казанцы поднялись на две строчки и оказались в тройке лучших впервые с конца сентября, когда команда Дмитрия Квартальнова возглавляла Индекс силы.

Лидер прошедшей недели, ярославский «Локомотив», опустился на шестую позицию, а «Салават Юлаев» вылетел из топ-10 рейтинга.

Подробнее о главных событиях прошедшей игровой недели можно почитать в материале «Реального времени».