В России побит 16-летний рекорд по загрязнению воздуха

2020 год побил рекорд по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах за последние 16 лет. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, которое основано на данных Росгидромета.

Основными загрязняющими веществами в регионах стали бензпирен, сероводород, а также свинец, формальдегид, этилбензол, хлорид водорода, оксид углерода и диоксид азота.

За три квартала 2020 года был зафиксирован 171 случай загрязнения атмосферы, что на треть выше предыдущего рекорда, относящегося к 2010 году. По сравнению же с 2019 годом (61 случай) количество загрязнений выросло почти в три раза. Около четверти случаев за этот год пришлось на зиму — это связано с началом отопительного сезона.

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Больше половины случаев загрязнения атмосферного воздуха — 112 — зафиксировано в Самарской области. Далее идут Бурятия (22 случая), Оренбургская область (9), Забайкальский край (8) и Красноярский край (7).

Напомним, в августе FinExpertiza назвала регионы — лидеры по суммарным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.