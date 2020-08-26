Десятка регионов — «загрязнителей воздуха»: металлурги из Красноярска и нефтяники из Башкирии

В числе «грязных» отраслей — металлургия, энергетика и нефтянка

В 2019 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 млн тонн, говорится в исследовании консалтинговой сети FinExpertiza (имеется в распоряжении «Реального времени»). В среднем на жителя страны пришлось около 155 кг вредных выбросов в год, однако в зависимости от региона эта цифра колеблется от 23 кг до 1,6 тонны.

Согласно использованным в исследовании данным Росприроднадзора, «лидерами» по выбросу вредных веществ в атмосферу являются:

Источник: finexpertiza.ru

В целом сильнее всего атмосферу загрязняет металлургическое производство — на него приходится 3,7 млн тонн выбросов год, или 21% от общих выбросов предприятий. На втором месте — энергетика (3 млн тонн, или 17%), на третьем — добыча нефти и газа (2,4 млн тонн, или 14%).

В регионе-«лидере» рейтинга ситуация сходна с общероссийской. В Кемеровской области большую часть выбросов закономерно дает добыча угля, в ХМАО и ЯНАО — нефтедобыча, в Свердловской и Иркутской областях — энергетика.

В том же Башкортостане, ближайшем соседе Татарстана из рейтинга, треть выбросов генерирует производство нефтепродуктов, на втором месте (17%) — печально знаменитая добывающая промышленность.

Промышленность сокращает выбросы, а транспорт — пересчитывает

Татарстан по количеству выбросов находится на 14-м месте с объемом выбросов в 434,67 тыс. тонн ежегодно. Московская область и Москва идут сразу за Татарстаном, однако у столичных регионов другая ситуация по природе этих выбросов — там подавляющее большинство (до 82% в Москве) вредных веществ в атмосфере генерируется транспортными средствами, а не промышленностью. В среднем по России доля транспорта во вредных выбросах составляет 24%, в Татарстане — 33%.

В целом же промышленные выбросы имеют тенденцию к сокращению: за последние 20 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу со стороны предприятий сократились на 8%. Фактически динамика была более позитивной, полагают авторы исследования: если учитывать произошедший за это время рост производственных мощностей.

Источник: finexpertiza.ru

До 2019 года выбросы от транспорта из года в год оставались достаточно стабильными и на протяжении двадцатилетнего периода статистических наблюдений колебались в диапазоне 12,8—15,4 млн тонн. Однако с 2019 года Росприроднадзор изменил методику подсчета автомобильных выхлопов, в результате годовое количество выбросов стало оцениваться уже в 5,4 млн тонн.

Источник: finexpertiza.ru

В относительных показателях

Отметим, что если соотнести объем выбросов с количеством жителей в регионе, то ситуация с «наиболее грязными» регионами будет выглядеть иначе. Например, в пересчете на одного жителя Красноярский край окажется только на третьем месте, а «лидером» рейтинга станет Ненецкий автономный округ.

Источник: finexpertiza.ru

Татарстан при таком пересчете резко опустится в рейтинге и будет занимать только 48-е место.

В пересчете же на квадратный километр площади региона самыми «грязными» станут Москва и Санкт-Петербург, а также Кемеровская область. Кроме того, в первой десятке неожиданно окажутся Чечня и Ингушетия. Татарстан же будет на 13-м месте рейтинга.

Источник: finexpertiza.ru

А вдруг большое количество выбросов — это хорошо?

Как отмечает глава FinExpertiza Елена Трубникова, сам факт большого количества выбросов может нести и положительную коннотацию — он в некоторой степени является индикатором развития территории, указывает на степень индустриализации и количества автомобилей. Однако по мере глобального экономического роста эта корреляция ослабевает.

— В первую очередь именно развитые страны, достигнувшие определенного, уровня благосостояния, начинают сокращать негативное воздействие на окружающую среду. Напротив, бедные страны во главу угла ставят сугубо промышленные показатели без оглядки на природу, поскольку экологические вопросы рассматриваются по остаточному принципу. Наша страна находится в начале «пути очищения». Россия лишь недавно начала официально декларировать важность экологичного производства. Вероятно, что интенсивность работы в этом направлении также будет во многом зависеть от динамики экономических показателей страны», — полагает Трубникова.

Александр Артемьев