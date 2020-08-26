Десятка регионов — «загрязнителей воздуха»: металлурги из Красноярска и нефтяники из Башкирии
В числе «грязных» отраслей — металлургия, энергетика и нефтянка
В 2019 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 млн тонн, говорится в исследовании консалтинговой сети FinExpertiza (имеется в распоряжении «Реального времени»). В среднем на жителя страны пришлось около 155 кг вредных выбросов в год, однако в зависимости от региона эта цифра колеблется от 23 кг до 1,6 тонны.
Согласно использованным в исследовании данным Росприроднадзора, «лидерами» по выбросу вредных веществ в атмосферу являются:
В целом сильнее всего атмосферу загрязняет металлургическое производство — на него приходится 3,7 млн тонн выбросов год, или 21% от общих выбросов предприятий. На втором месте — энергетика (3 млн тонн, или 17%), на третьем — добыча нефти и газа (2,4 млн тонн, или 14%).
В регионе-«лидере» рейтинга ситуация сходна с общероссийской. В Кемеровской области большую часть выбросов закономерно дает добыча угля, в ХМАО и ЯНАО — нефтедобыча, в Свердловской и Иркутской областях — энергетика.
В том же Башкортостане, ближайшем соседе Татарстана из рейтинга, треть выбросов генерирует производство нефтепродуктов, на втором месте (17%) — печально знаменитая добывающая промышленность.
Промышленность сокращает выбросы, а транспорт — пересчитывает
Татарстан по количеству выбросов находится на 14-м месте с объемом выбросов в 434,67 тыс. тонн ежегодно. Московская область и Москва идут сразу за Татарстаном, однако у столичных регионов другая ситуация по природе этих выбросов — там подавляющее большинство (до 82% в Москве) вредных веществ в атмосфере генерируется транспортными средствами, а не промышленностью. В среднем по России доля транспорта во вредных выбросах составляет 24%, в Татарстане — 33%.
В целом же промышленные выбросы имеют тенденцию к сокращению: за последние 20 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу со стороны предприятий сократились на 8%. Фактически динамика была более позитивной, полагают авторы исследования: если учитывать произошедший за это время рост производственных мощностей.
До 2019 года выбросы от транспорта из года в год оставались достаточно стабильными и на протяжении двадцатилетнего периода статистических наблюдений колебались в диапазоне 12,8—15,4 млн тонн. Однако с 2019 года Росприроднадзор изменил методику подсчета автомобильных выхлопов, в результате годовое количество выбросов стало оцениваться уже в 5,4 млн тонн.
В относительных показателях
Отметим, что если соотнести объем выбросов с количеством жителей в регионе, то ситуация с «наиболее грязными» регионами будет выглядеть иначе. Например, в пересчете на одного жителя Красноярский край окажется только на третьем месте, а «лидером» рейтинга станет Ненецкий автономный округ.
Татарстан при таком пересчете резко опустится в рейтинге и будет занимать только 48-е место.
В пересчете же на квадратный километр площади региона самыми «грязными» станут Москва и Санкт-Петербург, а также Кемеровская область. Кроме того, в первой десятке неожиданно окажутся Чечня и Ингушетия. Татарстан же будет на 13-м месте рейтинга.
А вдруг большое количество выбросов — это хорошо?
Как отмечает глава FinExpertiza Елена Трубникова, сам факт большого количества выбросов может нести и положительную коннотацию — он в некоторой степени является индикатором развития территории, указывает на степень индустриализации и количества автомобилей. Однако по мере глобального экономического роста эта корреляция ослабевает.
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