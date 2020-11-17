Банк Казани запустил новый беззалоговый кредит «Легкий»
С 1 ноября 2020 года Банк Казани запускает новый беззалоговый кредитный продукт «Легкий» со ставкой* от 14% годовых в рублях для субъектов малого и микробизнеса.
За все время сотрудничества с юридическими лицами мы всегда старались создать продукт, который будет экономить время нашего клиента и сведет к минимуму список предоставляемых документов. Ведь самый ценный ресурс в бизнесе — это время, которое нельзя тратить на ожидание ответа от банка. Мы ценим каждого клиента, поэтому кредитуем бизнес в кратчайшие сроки.
Кредит «Легкий» — это упрощенный пакет документов и короткий срок рассмотрения заявки. Решение по кредиту на любые бизнес-цели принимается всего за 8 часов рабочего времени с момента предоставления полного комплекта документов.
Кредит выдается на срок от 6 месяцев до трех лет, минимальная сумма — 300 тыс. рублей, а максимальная — до 10 млн рублей без залогового имущества.
Новые технологии, которые мы внедряем в свою работу, позволяют нашим клиентам получить кредит полностью дистанционно через систему «Контур.Диадок». Если у вас уже есть расчетный счет в нашем банке, вам потребуется:
- заполнить заявку на сайте;
- направить документы в электронном виде и ознакомиться с решением по кредиту;
- пододписать договор онлайн с использованием электронно-цифровой подписи.
Если вы не являетесь клиентом банка, то оставьте заявку на сайте, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки!
Подробную информацию о кредитном продукте «Легкий» для бизнеса, условиях и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на сайте или по телефону горячей линии 88007751877.
Справка
Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016 ООО КБЭР «Банк Казани».
*при оформлении Договора страхования жизни и здоровья (ДСЖ) — 14% годовых.
*«Легкий!» — кредит для субъектов микро- и малого предпринимательства, с даты регистрации которых прошло не менее 6 месяцев, на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств. Максимальный возраст для ИП — до 65 лет на дату окончания кредитования. Заемщик должен относиться к субъектам микро- и малого предпринимательства в соответствии с ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Сумма кредита — от 300 000 до 10 000 000 рублей, но не более средней полугодовой выручки за последний завершившийся календарный год. Срок кредита — от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по кредиту при оформлении Договора страхования жизни и здоровья (ДСЖ) — 14% годовых. Процентная ставка устанавливается с момента действия страхования. До момента действия страхования ставка устанавливается согласно процентной ставке при отказе от оформления ДСЖ — 16% годовых. При оформлении ДСЖ на срок меньше срока кредита процентная ставка по кредиту применяется на срок действия ДСЖ. Комиссия за выдачу кредита — 1%, но не менее 20 000 рублей. В качестве обеспечения принимаются транспортные средства, депозиты, объекты недвижимости, залоговая стоимость которых покрывает не менее 100% общей суммы кредита; поручительство собственников бизнеса совокупной долей владения не менее 70% и конечного бенефициара; поручительство супруги/супруга, если заемщик — ИП. Страхование залога обязательно при залоге транспортного средства (при регистрации средства выдан ПТС), квартиры и отдельно стоящего дома. При отсутствии страхования предмета залога ставка по кредиту повышается на 4% годовых. Обязательные условия для выдачи кредита — открытие расчетного счета, оценка и страхование залога. Сумма ежемесячных оборотов по расчетному счету, открытому в банке, устанавливается не менее 15% от суммы изначального кредита. При невыполнении условий по поддержанию оборотов в Банке процентная ставка по кредиту увеличивается на 2% годовых. Кредит не выдается компаниям из сферы финансовых посреднических услуг. Комиссия за досрочное погашение кредита не взимается. Более подробно с условиями кредита можно ознакомиться на сайте www.bankofkazan.ru, в офисах Банка и по телефону 8 (800) 77-518-77. Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016 г. ООО КБЭР «Банк Казани».
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