Банк Казани запустил новый беззалоговый кредит «Легкий»

С 1 ноября 2020 года Банк Казани запускает новый беззалоговый кредитный продукт «Легкий» со ставкой* от 14% годовых в рублях для субъектов малого и микробизнеса.

За все время сотрудничества с юридическими лицами мы всегда старались создать продукт, который будет экономить время нашего клиента и сведет к минимуму список предоставляемых документов. Ведь самый ценный ресурс в бизнесе — это время, которое нельзя тратить на ожидание ответа от банка. Мы ценим каждого клиента, поэтому кредитуем бизнес в кратчайшие сроки.

Кредит «Легкий» — это упрощенный пакет документов и короткий срок рассмотрения заявки. Решение по кредиту на любые бизнес-цели принимается всего за 8 часов рабочего времени с момента предоставления полного комплекта документов.

Кредит выдается на срок от 6 месяцев до трех лет, минимальная сумма — 300 тыс. рублей, а максимальная — до 10 млн рублей без залогового имущества.

Новые технологии, которые мы внедряем в свою работу, позволяют нашим клиентам получить кредит полностью дистанционно через систему «Контур.Диадок». Если у вас уже есть расчетный счет в нашем банке, вам потребуется:

заполнить заявку на сайте; направить документы в электронном виде и ознакомиться с решением по кредиту; пододписать договор онлайн с использованием электронно-цифровой подписи.

Если вы не являетесь клиентом банка, то оставьте заявку на сайте, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки!

Подробную информацию о кредитном продукте «Легкий» для бизнеса, условиях и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на сайте или по телефону горячей линии 88007751877.



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