В России хотят ввести плановую проверку электропроводки в квартирах

В России предложили ввод обязательных плановых проверок электропроводки в квартирах. Инициатива поступила от Общественной палаты и НП «ЖКХ Контроль», сообщают «Известия». Она предполагает не только проведение постоянных проверок, но и введение ответственности для проверяющих.



В настоящее время проверки электроснабжения проводятся управляющими компаниями два раза в год, жильцы самостоятельно отвечают за состояние электросетей в квартирах, сообщила автор инициативы, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

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По словам директора ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» (ассоциация УК) Татьяны Вепрецкой, ввод проверок практически невозможен из-за прав граждан на квартиру.

Причинами пожаров в жилых домах в подавляющем большинстве случаев (80-90%) становится неисправная электропроводка.

