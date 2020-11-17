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В России хотят ввести плановую проверку электропроводки в квартирах

06:18, 17.11.2020 5
В России хотят ввести плановую проверку электропроводки в квартирах
Фото: pixabay.com

В России предложили ввод обязательных плановых проверок электропроводки в квартирах. Инициатива поступила от Общественной палаты и НП «ЖКХ Контроль», сообщают «Известия». Она предполагает не только проведение постоянных проверок, но и введение ответственности для проверяющих.

В настоящее время проверки электроснабжения проводятся управляющими компаниями два раза в год, жильцы самостоятельно отвечают за состояние электросетей в квартирах, сообщила автор инициативы, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Фото: pixabay.com

По словам директора ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» (ассоциация УК) Татьяны Вепрецкой, ввод проверок практически невозможен из-за прав граждан на квартиру.

Причинами пожаров в жилых домах в подавляющем большинстве случаев (80-90%) становится неисправная электропроводка.

Общество
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 17 ноя
    Очень хорошая инициатива. Давно ее пора ввести в действие. Вопрос только - как осматривать проводку, которая замурована в стене? Что делать, если строители изначально эту проводку сделали так, что ее эксплуатация по правилам не возможна? Да и в местах общего пользования элпроводка имеет разветвления методом скручивания проводов, без их обжима. И это все видит управляющая компания, но ничего не делает. Пожарные проверяющие, вы где? Ау!
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    Анонимно 17 ноя
    которая будет кручена вокруг одного аппарата
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  • Анонимно 17 ноя
    и каждый месяц булем опоачивать за это.. И так дильцы каждый месяц оплачивает за техобслуживание электросетей в доме. Там ни мало денег собирается.все провода под штукатуркой .там по 20- 30 лет проверки нет. куда уходять каждый год эти миллионы???
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  • Анонимно 17 ноя
    Суть данной инициативы это дополнительная графа в счетах за ЖК услуги. Максимум, что будет приходить электрик, смотреть визуально (и не понятно что в щитке) и "распишитесь тут". И потом начислят дополнительно 200+ рубликов дважды в год за такой сервис. Не стройте иллюзий.
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  • Анонимно 17 ноя
    Да я тоже думаю что это бесплатно не будет ,а если будет и за деньги то очередная фикция!!!всё у нас в стране хорошо на бумаге и полезно её жителю !!!
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