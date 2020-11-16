В Татарстане 6,5 тыс. сельских женщин получили единовременные выплаты за рождение детей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане 6,5 тыс. женщин из сельской местности получили единовременные выплаты за рождение детей. Об этом рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Наталья Бутаева.

Женщины сельской местности при рождении ребенка в возрасте до 25 лет получают 50 тыс. рублей. При рождении третьего и последующих детей женщинам до 29 лет им полагается 100 тысяч рублей.

С этого года введены дополнительные меры соцподдержки семей: ежемесячное пособие малоимущим семьям с пятью и более детьми, передает «Татар-Информ».



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