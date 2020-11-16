В Татарстане вдвое увеличилось количество выданных сертификатов на маткапитал

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане вдвое увеличилось количество выданных сертификатов на маткапитал. Это случилось из-за того, что с этого года денежное пособие от государства могут получать за рождение первого ребенка. Всего на 1 ноября 2020 года выдано более 29,1 тыс. государственных сертификатов на материнский капитал, из них более 10,6 тыс. — в связи с рождением первенца, заявили представители ПФР РТ на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

Жители республики предпочитают вкладывать полученные средства в улучшение жилищных условий. Из более 265,5 тыс. владельцев сертификатов свыше 235,4 тыс. использовали их как взнос на покупку жилья, более 23,4 тыс. направили маткапитал на получение образования детьми. Более 3,5 тыс. человек предпочли ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка.

Фото: Максим Платонов (архив)

Самыми невостребованными оказались такие направления, как «социальная адаптация и интеграция детей-инвалидов в общество» — в Татарстане воспользовался всего один человек, и «формирование накопительной пенсии матери» — таких оказалось 65 человек.

Ранее в Госдуме предложили провести индексацию маткапитала на 20%.