В Казани возобновляет работу «Добрый фудтрак»
В Казани возобновит свою работу добрый фудтрак. Об этом сообщили администраторы аккаунта «Добрая Казань».
Со следующей недели добрый фудтрак снова будет кормить казанцев горячими обедами в 14.00. По понедельникам и средам еду будут раздавать рядом с Московским рынком, во вторник, четверг и субботу — в сквере на Бурхана Шахиди.
Добрый фудтрак — это оборудованный микроавтобус, который бесплатно кормит жителей Казани.
Ранее «Реальное время» сообщало о работе фудтрака.Общество Татарстан
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