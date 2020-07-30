В Казани возобновляет работу «Добрый фудтрак»

В Казани возобновит свою работу добрый фудтрак. Об этом сообщили администраторы аккаунта «Добрая Казань».

Со следующей недели добрый фудтрак снова будет кормить казанцев горячими обедами в 14.00. По понедельникам и средам еду будут раздавать рядом с Московским рынком, во вторник, четверг и субботу — в сквере на Бурхана Шахиди.



Добрый фудтрак — это оборудованный микроавтобус, который бесплатно кормит жителей Казани.



Ранее «Реальное время» сообщало о работе фудтрака.