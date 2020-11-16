История деревни, хозяйства и пожарная безопасность: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 16 ноября
Глава Актанышского района Энгель Фаттахов сообщил, что в районе начали рассмотрение хозяйств по итогам 2020 года. Первым хозяйством стало Нур Баянское хозяйство.
Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов провел традиционный прямой эфир. Вместе с заместителем главного государственного инспектора по пожарному надзору они обсудили пожарную безопасность. Также на повестке дня звучали ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции
Глава Дрожжановского района Марат Гафаров рассказал об истории родного села Верхний Каракитан. Пост сопровождается слайдами из фотографий деревни.
Традиционно главы районов желают подписчикам доброго утра. Сегодня глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин поделился пейзажным снимком.
Общество Татарстан
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