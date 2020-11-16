«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Казани

В столице Татарстана завершилась ежегодная Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». В этом году в акции приняли участие 45 регионов. Две передвижные лаборатории начали свой путь с Камчатки и Калининграда 26 июня и посетили 216 населенных пунктов. Точкой пересечения маршрутов и местом завершения акции стал Татарстан.