«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Казани

18:04, 16.11.2020 32
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В столице Татарстана завершилась ежегодная Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». В этом году в акции приняли участие 45 регионов. Две передвижные лаборатории начали свой путь с Камчатки и Калининграда 26 июня и посетили 216 населенных пунктов. Точкой пересечения маршрутов и местом завершения акции стал Татарстан. 


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