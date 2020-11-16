В Татарстане остановили банкротство стартапа, совладельцем которого числится убивший сестру айтишник

Фото: vk.com / Айнур Абдулнасыров

Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Дом Бобра», зарегистрированного в Иннополисе. Любопытно, что одним из учредителей компании числится Айнур Абдулнасыров, которого суд в Башкирии направил на принудительное лечение за убийство сестры.

Согласно материалам суда, ОЭЗ «Иннополис» требовала от стартапа около 400 тысяч рублей. Также в реестр кредиторов была включена налоговая служба, которой «Дом Бобра» задолжал уже 3,2 млн рублей.

В понедельник, 16 ноября, дело было прекращено.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Согласно данным из открытых источников, совладельцами ООО «Дом Бобра» в равных долях являются Арсений Архангельский, Дмитрий Жуков и Айнур Абдулнасыров. Основным видом деятельности компании указана «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий».

Ранее «Реальное время» уже писало, что Минсвязи Татарстана судится с несколькими компаниями в Иннополисе, нарушившими соглашения о технико-внедренческой деятельности. В числе этих компаний был и «Дом Бобра».