В Татарстане остановили банкротство стартапа, совладельцем которого числится убивший сестру айтишник
Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Дом Бобра», зарегистрированного в Иннополисе. Любопытно, что одним из учредителей компании числится Айнур Абдулнасыров, которого суд в Башкирии направил на принудительное лечение за убийство сестры.
Согласно материалам суда, ОЭЗ «Иннополис» требовала от стартапа около 400 тысяч рублей. Также в реестр кредиторов была включена налоговая служба, которой «Дом Бобра» задолжал уже 3,2 млн рублей.
В понедельник, 16 ноября, дело было прекращено.
Согласно данным из открытых источников, совладельцами ООО «Дом Бобра» в равных долях являются Арсений Архангельский, Дмитрий Жуков и Айнур Абдулнасыров. Основным видом деятельности компании указана «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий».
Ранее «Реальное время» уже писало, что Минсвязи Татарстана судится с несколькими компаниями в Иннополисе, нарушившими соглашения о технико-внедренческой деятельности. В числе этих компаний был и «Дом Бобра».БизнесТехнологии Татарстан
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