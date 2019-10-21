Суд отправил основателя LinguaLeo Айнура Абдулнасырова в психбольницу

В Башкирии Дюртюлинский районный суд отправил на принудительное лечение основателя международного сервиса для изучения иностранного языка LinguaLeo Айнура Абдулнасырова.

Судом установлено, что 2 мая парень нанес ножевые удары родной сестре, которая от полученных повреждений и обильной кровопотери скончалась на месте.

СМИ сообщали, что Абдулнасыров нанес девушке семь ударов ножом. По некоторой информации, девушка страдала шизофренией и в последнее время была агрессивной.

«Согласно заключению экспертов у обвиняемого обнаружено психическое расстройство, которое лишало его и лишает в настоящее время возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — отмечает прокуратура района.

Отмечается, что в ходе следствия были найдены документы и показания свидетелей, согласно которым первые изменения в психическом состоянии Абдулнасырова были зафиксированы уже в 2013 году.

