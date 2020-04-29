С 1 мая открывается пассажирская навигация по Волге и Каме

С 1 мая открывается пассажирская навигация по Волге и Каме. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Из Казанского речного порта будут организованы рейсы до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с заходом в Верхний Услон, до Ташевки и Шеланги. Теплоходы также отправятся в Кзыл Байрак с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и Гребени.

На майские праздники запланированы рейсы из Казани до Свияжска и скоростные линии до Болгар и Тетюш.

Из Чистополя откроются рейсы до Красного Яра. Из Набережных Челнов теплоход «М-8» отправится до Соколок с остановочными пунктами на пристанях Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань.

Отмечается. что перевозки будут осуществляться в соответствии с санитарными требованиями. Так, судоходные компании закупили дезинфицирующие средства для обработки рук, санитайзеры. Перед входом в здание речных вокзалов у каждого человека будут измерять температуру. Также все пассажиры обязаны иметь маски и перчатки.

