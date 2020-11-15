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На Вятке и части Камы в Татарстане закрыли навигации для маломерных судов

13:06, 15.11.2020
На Вятке и части Камы в Татарстане закрыли навигации для маломерных судов
Фото: 16.mchs.gov.ru

На Вятке и части Камы в Татарстане закрыли навигации для маломерных судов. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Навигация по Каме закрыта выше населенного пункта Березовая Грива Нижнекамского района. Здесь уже сняли навигационные знаки: бакены, вехи, буи, сообщает «Коммерсантъ».

На остальной части Камы, а также Волге навигацию завершат в скором времени. Знаки с Волки будут убраны 21 ноября.

Ранее сообщалось, что инспекторы ГИМС требуют завершить навигацию маломерных судов на Вятке.

Общество Татарстан
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