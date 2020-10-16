Министр по делам молодежи Татарстана согласился встретиться с ЛГБТ-сообществом
Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов согласился встретиться с активистам ЛГБТ-движения.
В соцсетях активисты ненавязчиво предложили Дамиру Фаттахову встретиться и обсудить проблемы сексуальных меньшинств.
«Принятие» Казань хотим поговорить с Дамиром Ильдусовичем о проблемах ЛГБТ-молодежи напрямую. Мы готовы организовать площадку для диалога ЛГБТ молодых людей Казани с Министром по делам молодежи, чтобы в безопасной обстановке все могли высказаться, задать свои вопросы и услышать друг, друга», — подписали пост активисты.
Дамир Фаттахов от предложения не отказался, и прямо в комментариях предложил договориться о встрече.
«Окей, ребята. Пишите в Директ, давайте договариваться о времени, месте и формате», — ответил министр по делам молодежи Татарстана.
Ранее министр по делам молодежи Татарстана снялся в клипе с тик-токерами.
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