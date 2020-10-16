Министр по делам молодежи Татарстана согласился встретиться с ЛГБТ-сообществом

Фото: @damirfattakhov

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов согласился встретиться с активистам ЛГБТ-движения.

В соцсетях активисты ненавязчиво предложили Дамиру Фаттахову встретиться и обсудить проблемы сексуальных меньшинств.

«Принятие» Казань хотим поговорить с Дамиром Ильдусовичем о проблемах ЛГБТ-молодежи напрямую. Мы готовы организовать площадку для диалога ЛГБТ молодых людей Казани с Министром по делам молодежи, чтобы в безопасной обстановке все могли высказаться, задать свои вопросы и услышать друг, друга», — подписали пост активисты.

Дамир Фаттахов от предложения не отказался, и прямо в комментариях предложил договориться о встрече.

«Окей, ребята. Пишите в Директ, давайте договариваться о времени, месте и формате», — ответил министр по делам молодежи Татарстана.

Ранее министр по делам молодежи Татарстана снялся в клипе с тик-токерами.

