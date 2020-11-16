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В России вновь обновился рекорд суточного прироста заболевших коронавирусом

10:43, 16.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России вновь обновился рекорд суточного прироста заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние сутки в России зафиксировали 22 778 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный штаб по борьбе с вирусом. Таким образом, число инфицированных в стране достигло 1 948 603 человек.

Фото: стопокоронавирус.рф

За сутки от коронавируса скончались еще 303 пациента, всего — 33 489 человек.

Выздоровели в общей сложности 1 453 849 человек, за сутки — 13 864 человека.

Фото: стопокоронавирус.рф
ОбществоМедицина
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