В экономику Челнов привлекли 15 млрд рублей в 2020 году

В 2020 году в экономику Челнов привлекли 15 млрд рублей, в том числе в рамках реализации национальных проектов — 2,5 млрд рублей.

Объем строительно-монтажных работ в автограде с начала года составил 12,5 млрд рублей. Это на 16,3% ниже, чем в прошлом году.

Фото: realnoevremya.ru

По данным на 1 ноября, в Набережных Челнах построено 207,6 тыс. кв. м жилья, или 59% к годовому плану, сдано 23 многоквартирных дома. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 12 многоквартирных жилых домов площадью 120,6 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

Ранее начальник ИФНС по Челнам Диана Сагетдинова сообщила, что лишь 29% плательщиков в городе рассчитались по имущественным налогам на сумму 293 млн рублей.

