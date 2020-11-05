Менее трети жителей Челнов оплатили имущественные налоги

В Набережных Челнах лишь 29% плательщиков рассчитались по имущественным налогам на сумму 293 млн рублей, рассказала на пресс-конференции начальник ИФНС по Челнам Диана Сагетдинова.

Всего счета за 2019 год выставили более 400 тыс. горожанам. Им начислено более 1 млрд рублей.

Фото: nabchelny.ru

Сагетдинова напомнила, что для инвалидов, многодетных семей, предпенсионеров (в возрасте за пять лет до выхода на пенсию) и пенсионеров предусмотрены льготы. В частности, предпенсионерам предоставляется льгота по земельному налогу и налогу на имущество (на один из объектов по выбору плательщика либо автоматически по наибольшей налоговой базе).

А с 1 января 2021 года вступает в силу изменение, утвержденное горсоветом Челнов. Семьи, имеющие трех и более детей, не будут облагаться налогом на жилье любой площади, находящееся в собственности семьи, при условии, что оно не используется для предпринимательской деятельности.



В Татарстане сборы по налогу на прибыль упали на 43% и достигли 42,1 млрд рублей.