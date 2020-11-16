Власти Казани потребовали прекратить ввоз мусора из соседних районов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Власти Казани направили в правительство Татарстана обращение с просьбой восстановить работу муниципальных полигонов и прекратить завоз мусора в столицу Татарстана. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

Сейчас в Казань возят мусор из Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского и Пестречинского районов из-за закрытия там мусорных полигонов.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин отметил, что завоз в Казань отходов из соседних районов происходит вынужденно, однако это нарушает территориальную схему обращения с отходами.

Напомним, в Казани доля извлекаемого вторсырья выросла с 8 до 15% после внедрения раздельного сбора мусора.