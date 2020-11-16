В Казани почти вдвое увеличилась доля извлекаемого вторсырья

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани доля извлекаемого вторсырья выросла с 8 до 15% после внедрения раздельного сбора ТКО. Об этом рассказали сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города.

На сегодняшний день в Казани 80% многоквартирных домов имеют на своей территории контейнеры для разделения отходов на перерабатываемые и неперерабатываемые. Раздельный сбор ведется и в образовательных учреждениях города.

В частности, за последние два года в городе появилось 116 новых контейнерных площадок. По президентской программе «Наш двор» в текущем году появились 58 площадок для сбора отходов.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В мэрии также напомнили, что Казань занимает второе место по доступности инфраструктуры раздельного сбора ТКО среди городов-миллионников России. Лидирует по этому показателю, по данным GreenPeace, Москва.

В середине октября стало известно, что казанцев будут просвещать в вопросах раздельного сбора отходов.

