За последние сутки в Татарстане зафиксировано 62 новых случая коронавируса

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 62 новых случая COVID-19. Из них два — завозные, остальные — контактные. Четыре человека госпитализировано, 58 получают лечение дома.

Общее число заболевших в республике с начала пандемии достигло 9 305 случаев.

В Казани зафиксировано 48 новых случаев коронавируса. В Высокогорском районе — три, в Дрожжановском и Нурлатском — по два.

Фото: realnoevremya.ru

Наибольшее количество случаев выявлено у лиц в возрасте от 30 до 50 лет (28 случаев) и от 60 до 70 лет (10 случаев). Среди несовершеннолетних выявлено два новых случая.

Вылечились за сутки 46 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 8 174 человека.