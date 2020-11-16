За последние сутки в Татарстане зафиксировано 62 новых случая коронавируса
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 62 новых случая COVID-19. Из них два — завозные, остальные — контактные. Четыре человека госпитализировано, 58 получают лечение дома.
Общее число заболевших в республике с начала пандемии достигло 9 305 случаев.
В Казани зафиксировано 48 новых случаев коронавируса. В Высокогорском районе — три, в Дрожжановском и Нурлатском — по два.
Наибольшее количество случаев выявлено у лиц в возрасте от 30 до 50 лет (28 случаев) и от 60 до 70 лет (10 случаев). Среди несовершеннолетних выявлено два новых случая.
Вылечились за сутки 46 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 8 174 человека.Общество Татарстан
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