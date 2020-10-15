Казанцев начнут просвещать в вопросах раздельного сбора отходов

Фото: Денис Гордийко

Казанцев будут просвещать в вопросах раздельного сбора отходов. Об этом рассказал замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

Частью работы по просвещению жителей города станет открывшаяся в центре CUBE выставка. Все экспонаты изготовлены из вторсырья. Зрителям предлагают познакомиться с этапами переработки вторсырья, которые раскрывают весь цикл обращения с отсортированными отходами. На выставке можно будет потрогать гранулы, которые получаются из пластика во время переработки и изготовленные из них предметы, передает пресс-служба исполкома.

Денис Гордийко

После ознакомления с экспозицией зрителям предложат поиграть в экоигру и выяснить, что из мусора на сегодня можно переработать, а что — нет.

Ранее сообщалось, что в Казани хотят перейти на обязательный раздельный сбор мусора.

