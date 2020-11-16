В Казани 50 самозанятых получили гранты на общую сумму 4,9 млн рублей

50 самозанятых жителей Казани получили гранты в размере до 100 тыс. рублей на человека. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани рассказал председатель комитета экономического развития города Артур Валиахметов.

Всего на третий этап конкурса грантов для самозанятых подали заявки 130 самозанятых казанцев. Отбор прошли 96. 60% конкурсантов работают в сферах оказания услуг и культуры.

На выделенные деньги самозанятые смогут приобрести оборудование и сырья для производства продукции, купить рекламу своих товаров и услуг. Также они могут инвестировать их в обучение и повышение квалификации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всего на поддержку самозанятых на третьем этапе конкурса из бюджета Казани выделено 4,9 млн рублей.

На сегодняшний день в городе зарегистрировано свыше 29 тыс. самозанятых граждан.

Напомним, что в августе в Казани 79 самозанятых получили гранты на общую сумму 7,7 млн рублей.

