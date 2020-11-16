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Ученые назвали продукты, способные подавлять коронавирус

08:59, 16.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Ученые назвали продукты, способные подавлять коронавирус
Фото: pixabay.com

Ученые Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии сообщили, что им удалось найти продукты, которые способны подавлять 97% патогенов коронавируса в организме. Об этом сообщает «РИА Новости».

Среди названных продуктов — черноплодная рябина и гранат, а еще зеленый чай — соки этих растений создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, оказывающие негативное влияние на вирус.

Диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева рекомендовала включить в рацион богатые витамином D продукты, такие как печень трески, яичный желток, рыба и сливочное масло, а еще содержащие витамин E орехи, подсолнечное масло. Следует больше упортеблять в пищу содержащие витамин C продукты — шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые, сладкий перец.

Фото: pixabay.com

Ранее ученый КФУ рассказывал, какие способы борьбы с коронавирусом по-настоящему эффективны.

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