Ученые назвали продукты, способные подавлять коронавирус

Ученые Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии сообщили, что им удалось найти продукты, которые способны подавлять 97% патогенов коронавируса в организме. Об этом сообщает «РИА Новости».



Среди названных продуктов — черноплодная рябина и гранат, а еще зеленый чай — соки этих растений создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, оказывающие негативное влияние на вирус.

Диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева рекомендовала включить в рацион богатые витамином D продукты, такие как печень трески, яичный желток, рыба и сливочное масло, а еще содержащие витамин E орехи, подсолнечное масло. Следует больше упортеблять в пищу содержащие витамин C продукты — шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые, сладкий перец.

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