Ученый КФУ рассказал, какие способы борьбы с коронавирусом по-настоящему эффективны

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов рассказал, какие способы борьбы с COVID-19 эффективны.

На сегодняшний день нет ни одного медицинского препарата, который напрямую боролся бы с коронавирусной инфекцией. Все эти лекарства действуют на различные симптомы, которые вызывает COVID-19.

Ризванов рассказал об открытии специалистов Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Они выяснили, что водные экстракты чаги подавляют размножение патогена в клеточной культуре.

Фото: realnoevremya.ru

«Но ученым «Вектора» еще предстоит выяснить, какой из компонентов вытяжки гриба действует на вирус. Нужно объяснить механизм действия. Без этого невозможно в современном мире зарегистрировать новый лекарственный препарат», — отметил ученый.

По словам профессора, убить COVID-19 в пробирке может и дистиллированная вода, и спирт, и другие вещества. Противовирусную активность вещества очень важно показать на живом организме. Иногда исследователи используют такие высокие концентрации вещества, которых невозможно достичь в организме, или они способны убить организм быстрее, чем сам вирус, передает пресс-служба КФУ.

В период распространения вирусных инфекций повысить устойчивость организма к ним поможет использование интерферонов, особенно в виде капель для носа. В целях профилактики полезно употреблять в пищу имбирь и чеснок, потому что они укрепляют иммунитет за счет присутствия в них витаминов и микроэлементов. При этом, подчеркнул ученый, у этих продуктов нет никакого прямого противовирусного действия.

Эффективные меры профилактики коронавируса — ношение масок, социальное дистанцирование и частое мытье рук.



Ранее Ризванов рассказал, в чем различия между тестами на коронавирус и на антитела.

