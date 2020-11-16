Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента Молдавии

Экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента Молдавии, который прошел в это воскресенье. Сейчас обработано почти 98,69% протоколов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦИК.



За Санду проголосовали 56,28% граждан, за действующего президента Игоря Додона — 43,72%. В день голосования в полицию поступило около 200 обращений об агитации в день голосования и о попытках подкупа избирателей. Однако, по словам замглавы комиссии Владимира Шарбана, во втором туре голосования не было серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат.

Ранее сообщалось, что Майя Санду победила в первом туре выборов президента Молдавии.

