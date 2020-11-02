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Майя Санду победила в первом туре выборов президента Молдавии

12:26, 02.11.2020
Майя Санду победила в первом туре выборов президента Молдавии
Фото: facebook.com/maia.sandu

Экс-премьер Молдавии Майя Санду одержала победу в первом туре выборов президента республики. После обработки 100% протоколов избирательных участков она набрала 36,16% голосов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ЦИК.

По данным ЦИК, Санду лидирует на выборах с 36,12% голосов, действующий президент Игорь Додон набрал 32,61% голосов.

Напомним, на момент подсчета 99,63% бюллетеней Санду набрала 35,94% голосов. За Игоря Додона голосовали 32,75% избирателей.

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