Майя Санду победила в первом туре выборов президента Молдавии

Экс-премьер Молдавии Майя Санду одержала победу в первом туре выборов президента республики. После обработки 100% протоколов избирательных участков она набрала 36,16% голосов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ЦИК.



По данным ЦИК, Санду лидирует на выборах с 36,12% голосов, действующий президент Игорь Додон набрал 32,61% голосов.



Напомним, на момент подсчета 99,63% бюллетеней Санду набрала 35,94% голосов. За Игоря Додона голосовали 32,75% избирателей.

