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В Татарстане изменили состав наблюдательного центра мирового уровня в республике

21:35, 15.11.2020
В Татарстане изменили состав наблюдательного центра мирового уровня в республике
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня в республике. Указ появился на интернет-портале правовой информации РТ.

Так, в состав совета включили министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, ректора КГЭУ Эдварда Абдуллазянова.

realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Также в документе изменили должности членов совета: Рафиса Бурганова — на и. о. ректора Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма, а также Мидхата Шагиахметова — на заместителя премьер-министра РТ — министра экономики РТ.

Ранее стало известно, что КФУ получит 134,9 млн рублей на создание научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Деньги выделяются из федерального бюджета.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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