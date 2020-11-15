В Татарстане изменили состав наблюдательного центра мирового уровня в республике
Президент Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня в республике. Указ появился на интернет-портале правовой информации РТ.
Так, в состав совета включили министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, ректора КГЭУ Эдварда Абдуллазянова.
Также в документе изменили должности членов совета: Рафиса Бурганова — на и. о. ректора Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма, а также Мидхата Шагиахметова — на заместителя премьер-министра РТ — министра экономики РТ.
Ранее стало известно, что КФУ получит 134,9 млн рублей на создание научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Деньги выделяются из федерального бюджета.
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