В Татарстане изменили состав наблюдательного центра мирового уровня в республике

Президент Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня в республике. Указ появился на интернет-портале правовой информации РТ.

Так, в состав совета включили министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, ректора КГЭУ Эдварда Абдуллазянова.

realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Также в документе изменили должности членов совета: Рафиса Бурганова — на и. о. ректора Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма, а также Мидхата Шагиахметова — на заместителя премьер-министра РТ — министра экономики РТ.



Ранее стало известно, что КФУ получит 134,9 млн рублей на создание научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Деньги выделяются из федерального бюджета.

