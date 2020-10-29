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На создание центра по освоению жидких углеводородов при КФУ в 2020 году направят 135 млн рублей

21:25, 29.10.2020
На создание центра по освоению жидких углеводородов при КФУ в 2020 году направят 135 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

В 2020 году КФУ получит 134,9 млн рублей на создание научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Деньги выделяются из федерального бюджета, следует из постановления правительства РФ.

Напомним, казанский вуз выиграл конкурсный отбор на создание научного центра мирового уровня (НЦМУ) по приоритетному направлению «Экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, эффективное региональное использование недр и биоресурсов». Также в списке оказались: Уфимский государственный нефтяной технический университет, Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Сколковский институт науки и технологий.

realnoevremya.ru

Всего на финансирование научных центров в 2020—2025 годах планируется выделить 2,5 миллиарда рублей, из них КФУ — 1,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба вуза.

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