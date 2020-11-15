Рассвет в Актаныше и заснеженное Дрожжаново: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 15 ноября
Руководитель Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов заснял на фото и видео рассвет в Актаныше.
Глава Дрожжановского района Марат Гафаров тоже выложил в «сторис» видео с заснеженным Дрожжаново и пожеланием доброго утра на трех языках: на русском, татарском и чувашском.
Глава Кайбицкого района Татарстана Альберт Рахматуллин опубликовал фото поля.
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