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Рассвет в Актаныше и заснеженное Дрожжаново: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 15 ноября

20:00, 15.11.2020
Рассвет в Актаныше и заснеженное Дрожжаново: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 15 ноября
Фото: instagram.com/engelfattakhov

Руководитель Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов заснял на фото и видео рассвет в Актаныше.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров тоже выложил в «сторис» видео с заснеженным Дрожжаново и пожеланием доброго утра на трех языках: на русском, татарском и чувашском.

Глава Кайбицкого района Татарстана Альберт Рахматуллин опубликовал фото поля.

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