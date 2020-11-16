Судьи РТ обсудили применение татарского в судопроизводстве

В Татарстане не хватает переводчиков со знанием юридических терминов. Такую проблему констатировали на региональном научно-практическом заседании «Актуальные вопросы применения татарского языка в судопроизводстве», которое прошло на базе Тюлячинского райсуда.



Участие в нем онлайн и офлайн приняли председатель Конституционного суда РТ Фархат Хуснутдинов, зампред Верховного суда РТ Айдар Галиакберов, глава Тюлячинского района Назип Хазипов и директор Казанского филиала Российского госуниверситета правосудия Рамиль Шарифуллин — один из организаторов встречи.

Проректор Болгарской академии Айнур Тимерханов представил доклад о типичных ошибках перевода законодательных актов с русского на татарский и наоборот.

Глава гражданской коллегии и зампред Верховного суда РТ Айдар Галиакберов рассказал участникам о правовой базе применения родного языка при организации судопроизводства и отметил нехватку квалифицированных переводчиков.

Напомним, с проблемой квалифицированных специалистов суды порой сталкиваются и при рассмотрении дел иностранных граждан. Самым скандальным примером можно назвать дело француза Франка Пиксиоли, которое в 2015-м из-за множества грубых ошибок в «машинном» переводе Вахитовский суд Казани вернул на допрасследование.