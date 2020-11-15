В Нижнекамске умерла ветеран «Нижнекамскшина» Вера Зеленова

В Нижнекамске вчера умерла жена экс-директора Нижнекамского шинного завода Николая Зеленова Вера.

Она скончалась после продолжительной болезни.

Свои соболезнования в связи с её смертью выразили мэр Нижнекамска Айдар Метшин, представители районного и городского советов и исполкомов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Фото: e-nkama.ru

Ее супруг — Николай Зеленов — экс-директор Нижнекамского шинного завода, почётный гражданин города Нижнекамска и Нижнекамского района РТ — умер 6 февраля 2019 года.

Сегодня стало известно о смерти экс-руководителя пресс-службы КАМАЗа, бывшего заместителя гендиректора КАМАЗа по связям с общественностью Наиля Галиуллина.

