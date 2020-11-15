В Челнах умер экс-заместитель гендиректора КАМАЗа по связям с общественностью

Сегодня ночью умер экс-руководитель пресс-службы КАМАЗа, бывший заместитель гендиректора КАМАЗа по связям с общественностью Наиль Галиуллин.



Неделю назад его госпитализировали в Набережночелнинский госпиталь для ветеранов войн, который был перепрофилирован под лечение больных с коронавирусом.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Наилю Галиуллину могло бы исполниться 79 лет, пишут «Челнинские известия».

Он родился в 1941 году в Зеленодольске. В 1973 году приехал на КАМАЗ и стал заместителем секретаря парткома автомобильного завода. В 1979—1984 годы возглавлял профком ПО «КАМАЗ», с 1984 по 1987 год был руководителем Управления подготовки кадров, в 1987—1988 годы работал секретарем парткома ПО «КАМАЗ». С 1988 года — начальник Управления внешних связей автогиганта, в 1991 году возглавил представительство АО «КАМАЗ» в Будапеште.

Вчера в Татарстане подтвердились еще два летальных случая от коронавирусной инфекции.

