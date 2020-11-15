ГИБДД Татарстана выпустила ролик ко Дню памяти жертв ДТП — видео

В Татарстане ГИБДД представила видео ко Дню памяти жертв ДТП. Ролик опубликован на странице ведомства в Instagram.

На видео актер ТЮЗа Казани Ильнур Гарифуллин напоминает о том, как хрупка человеческая жизнь и как важно бережно к ней относиться.

В прошлом году на дорогах Татарстана в ДТП погибло 369 человек, 19 из них — дети.

Директор по инновациям ООО «Автодория» Антон Куховаренко рассказал «Реальному времени», как сейчас современные технологии помогают снизить смертность на дорогах. Подробности — в материале интернет-газеты.

