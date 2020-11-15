Новости общества

17:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ГИБДД Татарстана выпустила ролик ко Дню памяти жертв ДТП — видео

16:20, 15.11.2020
ГИБДД Татарстана выпустила ролик ко Дню памяти жертв ДТП — видео
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане ГИБДД представила видео ко Дню памяти жертв ДТП. Ролик опубликован на странице ведомства в Instagram.

На видео актер ТЮЗа Казани Ильнур Гарифуллин напоминает о том, как хрупка человеческая жизнь и как важно бережно к ней относиться.

В прошлом году на дорогах Татарстана в ДТП погибло 369 человек, 19 из них — дети.

Директор по инновациям ООО «Автодория» Антон Куховаренко рассказал «Реальному времени», как сейчас современные технологии помогают снизить смертность на дорогах. Подробности — в материале интернет-газеты.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также