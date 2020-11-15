В Казани мужчина и женщина госпитализированы с отравлением угарным газом

В Казани на улице Симонова, 16 мужчина и женщина отравились угарным газом. О произошедшем рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение об отравлении угарным газом поступило в 21.44 14 ноября. С предварительным диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести» в больницу доставили 35-летнюю женщину и 26-летнего мужчину.

Фото: МЧС РТ

Причина произошедшего выясняется.



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