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В Казани мужчина и женщина госпитализированы с отравлением угарным газом

11:45, 15.11.2020
В Казани мужчина и женщина госпитализированы с отравлением угарным газом
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на улице Симонова, 16 мужчина и женщина отравились угарным газом. О произошедшем рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение об отравлении угарным газом поступило в 21.44 14 ноября. С предварительным диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести» в больницу доставили 35-летнюю женщину и 26-летнего мужчину.

Фото: МЧС РТ

Причина произошедшего выясняется.

Ранее «Реальное время» подготовило материал о правилах пользования бытовым газом, о которых часто забывают.

Общество Татарстан
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