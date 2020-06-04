Пять очевидных правил, о которых забывают при пользовании газом

Взрывы бытового газа, к сожалению, далеко не редкое явление. Приводит к этому в основном утечка, вовремя не замеченная, несмотря на характерный запах. Но есть и другие правила, которые часто нарушают, что может привести к неприятным последствиям. Вот пять простых правил, за соблюдением которых нужно следить, чтобы не произошло неприятных последствий. Итак, чего не стоит делать.

1. Не проверять тягу и не открывать форточки

Существуют простые правила эксплуатации газовых приборов, которые большинство людей игнорируют и забывают о них, поскольку газ кажется обыденным и безопасным коммунальным благом. Тем не менее периодические ЧП, связанные с газом, говорят о том, что это не так. Перед включением газовых приборов нужно проветривать помещение и на все время работы оставлять форточку открытой. Кроме того, до включения газового оборудования нужно проверять тягу дымоходов и вентиляционных каналов. Да, довольно утомительно этим заниматься каждый раз, но безопасность требует таких издержек. И, конечно же, необходимо регулярно проверять работу газовых приборов с привлечением работников сервисных газовых служб.

2. Ставить готовиться еду и отходить от плиты

Еще одна частая ошибка, связанная с использованием газа, — привычка оставить, например, кипящую кастрюлю на плите и уйти из кухни. Не секрет, что при закипании из кастрюли может пойти пена, которая зальет огонь на плите. Он может потухнуть, а газ — продолжит поступать, в результате чего кухня наполнится газом, и одной искры — даже от включения электрического прибора — будет достаточно для взрыва.

3. Обогревать помещение газовой плитой

Проблема, актуальная особенно в межсезонье, когда отопление в квартирах еще не включили или уже выключили, а температура «за бортом» низкая: люди обогревают помещение с помощью открытого горения природного газа. Помимо того, что такой способ обогрева сжигает кислород и делает нахождение в помещении некомфортным, есть еще и опасность возгорания. Например, случайная искра может отскочить на шторы и поджечь их. Для отопления все же лучше использовать специальные устройства, пусть их эксплуатация и стоит дороже, чем сжигание «безлимитного» в большинстве квартир газа.

4. Не проверять трубу на утечку после отсоединения плиты

Периодически газовый шланг, ведущий к плите от трубы, приходится отсоединять. Происходить это может, например, во время ремонта. После того, как шланг будет вновь подключен к плите, необходимо проверить, не пропускает ли место стыка шланга и трубы газ. Вообще, такими работами должны заниматься квалифицированные специалисты из сервисных служб, но если уж вы решили отсоединять и присоединять шланг самостоятельно, то не поленитесь «дедовским» способом узнать, плотно ли прилегает место стыка. Для этого нужно намазать мыльной пеной место подсоединения и оставить на несколько минут. Если в каком-то месте мыльная пена раздувается, образуя пузырь, газ «утекает», нужно немедленно перекрыть подачу. И да, не забывайте проверять, не пропускает ли газ перекрытый газовый вентиль — таким же способом, с помощью мыла.

5. Не обращать внимания на оранжевое или красное пламя

В некоторых случаях газ горит не синим, а оранжевым цветом. Это могут быть и отдельные вспышки желтого или красного цвета. Эта ситуация ненормальна. Она свидетельствует о том, что газ сгорает не полностью. Причины этого — недостаток поступления воздуха, избыток воздуха, засоренность газовой горелки. В общем случае красное или желтое пламя — показатель повышенного выделения угарного газа, который очень опасен. Он не имеет цвета и запаха, а отравление им потенциально смертельно. Поэтому будьте внимательны к цвету пламени.

Максим Матвеев