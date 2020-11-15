Утром в Казани один автобус влетел во второй
Утром в Казани один автобус влетел во второй. О произошедшем сообщили пользователи соцсетей.
Авария произошла на перекрестке улиц Фучика и Зорге. Судя по фотографии автобус врезался в стоящий на перекрестке второй автобус 33-го маршрута.
Пользователи предположили, что причиной аварии могли стать «гонки» между водителями. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что Казань войдет в федеральный эксперимент с общественным транспортом.
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