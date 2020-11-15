Утром в Казани один автобус влетел во второй

Фото: соцсети

Утром в Казани один автобус влетел во второй. О произошедшем сообщили пользователи соцсетей.

Авария произошла на перекрестке улиц Фучика и Зорге. Судя по фотографии автобус врезался в стоящий на перекрестке второй автобус 33-го маршрута.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пользователи предположили, что причиной аварии могли стать «гонки» между водителями. Информации о пострадавших нет.



Ранее сообщалось, что Казань войдет в федеральный эксперимент с общественным транспортом.

