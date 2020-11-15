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Утром в Казани один автобус влетел во второй

09:22, 15.11.2020
Утром в Казани один автобус влетел во второй
Фото: соцсети

Утром в Казани один автобус влетел во второй. О произошедшем сообщили пользователи соцсетей.

Авария произошла на перекрестке улиц Фучика и Зорге. Судя по фотографии автобус врезался в стоящий на перекрестке второй автобус 33-го маршрута.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пользователи предположили, что причиной аварии могли стать «гонки» между водителями. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Казань войдет в федеральный эксперимент с общественным транспортом.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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