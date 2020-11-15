Через несколько лет в Казанке можно будет купаться

Фото: Максим Платонов

Через несколько лет после благоустройства парка «Манзара» между Кировской и Кремлевской дамбами в Казанке можно будет купаться. Об этом на прогулке заявила архитектор Камилла Ибрагимова.

В парке появятся детские площадки, пляжные зоны, зоны для барбекю, прокат средств для летних и зимних видов спорта, велодорожки, лодочные станции для новичков, обзорные площадки и пленэр для художников.

Фото: Максим Платонов

— Суть Стратегии — вернуть реку людям и городу. В рамках Стратегии развития Казанки разрабатывали несколько подходов по берегоукреплению. А подходы к реке должны остаться натуральными, экологическими, такими, какие они есть. Сейчас купаться в Казанке нельзя, но через несколько лет это будет возможно, — пообещала Камилла Ибрагимова.



Подробнее о концепции и пожеланиях казанцев в материале «Реального времени».

