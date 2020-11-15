«Автодория» в Татарстане разрабатывает программные комплексы, «оцифровывающие» дороги

«Автодория» разрабатывает программные комплексы, «оцифровывающие» дороги. Они будут содержать информацию «о каждом метре», рассказал директор по инновациям «Автодории» Антон Куховаренко.



Сервис будет включать информацию о покрытии, ограждениях, дорожных знаках, фонарных столбах, трафике и в целом ситуации на проезжей части. Все это будет анализироваться, а на основе этой информации — создаваться рейтинги дорог.

Фото: realnoevremya.ru

«По результатам этой работы можем сказать, что вот здесь — опасно, а тут — безопасно. И, например, если всю эту карту раскрасить, то получится очень наглядно. «Яндекс» — пробки будет показывать, а «Автодория» — аварии. Причем не случившиеся, а потенциальные!» — рассказал Куховаренко.

По его мнению, работать над безопасностью на дорогах необходимо не по существующим очагам, а по потенциально опасным местам. И в этом поможет анализ автодорог.

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