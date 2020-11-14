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Россиян призвали молчать и не скандалить из-за коронавируса

10:47, 14.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Россиян призвали молчать и не скандалить из-за коронавируса
Фото: mos.ru

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков призвал россиян молчать по избежание риска инфицирования коронавирусом. По его словам, при общении в воздух попадает больше вирусных частиц, чем при простом дыхании, так как выдыхаем воздух с огромной силой.

«Социальная дистанция в полтора метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка», — заявил Тимаков в интервью радио Sputnik.

Чтобы избежать заражения специалист рекомендует носить медицинские маски во время разговора.

Также Тимаков посоветовал не спорить с нарушителями масочного режима, так как в этом случае «выделяется гораздо больше вируса, чем если бы нарушители тихо стояли в толпе без маски, а остальные были бы в масках».

Ранее «Реальное время» публиковало обзор медицинских масок и респираторов.

ОбществоМедицина
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