Новости общества

00:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лингвист КФУ рассказала, какие слова были популярны у татарстанцев в 2020 году

23:39, 14.11.2020
Лингвист КФУ рассказала, какие слова были популярны у татарстанцев в 2020 году
Фото: realnoevremya.ru архивное фото

В 2020 году популярными у татарстанцев словами могли стать «социальная дистанция», «социальное взаимодействие», «перезагрузка» и «новая реальность», считает профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Ирина Ерофеева.

А вот слово «обнуление» не столь популярно в Казани, как в Москве, поскольку жители татарстанской столицы меньше интересуются политикой. «Вместо него казанцы чаще используют слово «перезагрузка». Популярность слова «обнуление» обусловлена, на мой взгляд, региональным компонентом», — цитирует слова Ерофеевой пресс-служба КФУ.

Фото: realnoevremya.ru

Также специалист объяснила популярность слова «обнуление» у россиян в этом году, не упоминая президента страны Владимира Путина и не связывая его с поправками в Конституцию России.

ОбществоТехнологииМедиаОбразованиеИсторияКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также