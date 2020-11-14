Лингвист КФУ рассказала, какие слова были популярны у татарстанцев в 2020 году

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В 2020 году популярными у татарстанцев словами могли стать «социальная дистанция», «социальное взаимодействие», «перезагрузка» и «новая реальность», считает профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Ирина Ерофеева.

А вот слово «обнуление» не столь популярно в Казани, как в Москве, поскольку жители татарстанской столицы меньше интересуются политикой. «Вместо него казанцы чаще используют слово «перезагрузка». Популярность слова «обнуление» обусловлена, на мой взгляд, региональным компонентом», — цитирует слова Ерофеевой пресс-служба КФУ.

Фото: realnoevremya.ru

Также специалист объяснила популярность слова «обнуление» у россиян в этом году, не упоминая президента страны Владимира Путина и не связывая его с поправками в Конституцию России.